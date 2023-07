Macron lamenta morte de Jane Birkin

Apesar de ter nascido em Londres, Birkin foi "adotada" pela França. "Paris se tornou meu lar. Fui adotada aqui. Gostam do meu sotaque", disse ela à CNN em 2016. Birkin fez sucesso com a faixa "Je t'aime... moi non plus", gravada em francês com o cantor Serge Gainsbourg, e ficou conhecida como "a inglesa preferida dos franceses".

