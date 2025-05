Lula sanciona lei que torna permanente a Política Nacional Aldir Blanc

Apesar de agora ser ininterrupta, a PNAB sofreu um corte de 84% na proposta orçamentária para 2025, o que preocupou o setor cultural. Com a aprovação do PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual ) pelo Congresso Nacional, o valor inicialmente previsto de R$ 3 bilhões foi reduzido para R$ 478 milhões.

A gestão do Recine é de responsabilidade da Ancine (Agência Nacional do Cinema), que pode estabelecer metas e indicadores para monitoramento dos resultados.

O projeto prorroga ainda os benefícios fiscais do Recine (Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica) até o final de 2029. O programa, que seria encerrado no fim de 2024, isenta de tributos federais as aquisições voltadas à criação ou modernização de salas de cinema, especialmente em municípios do interior.

