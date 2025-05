Lula celebra Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho por prêmios em Cannes

O presidente enalteceu o cinema brasileiro, dizendo que os prêmios mostram que a cinematografia nacional "não deve nada para ninguém". "Seguiremos encantando os públicos e os críticos ao redor do planeta com filmes que mostram nosso talento, nossa cultura e capítulos importantes de nossa própria história", conclui a mensagem.

"Hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. De comemorar o reconhecimento que nossa arte tem no mundo. E de curtir a felicidade de viver em um país que tem gigantes do porte de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura", diz a postagem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conta do presidente Lula (PT) nas redes sociais publicou uma mensagem de celebração às vitórias de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho no Festival de Cannes. Neste sábado (24), os dois receberam os prêmios de melhor ator e melhor direção pelo filme "O Agente Secreto".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.