Luiza Ambiel tenta burlar regra de A Fazenda e Record muda protocolo em Hora do Faro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde desta sexta (23), durante as gravações do Hora do Faro, que vai ao ar aos domingos na Record, a produção descobriu que a eliminada da semana de A Fazenda 12, Luiza Ambiel, estava tramando burlar as regras do programa. Por isso, Rodrigo Faro apareceu sozinho no momento do quadro "Fala na Cara", quando o peão eliminado tem contato com os que ainda integram a competição.

O acontecimento atípico se deu para impedir que Luiza concretizasse seus planos de tentar passar informações do mundo exterior à MC Mirella, de acordo com informações levantadas pelos produtores. É que, antes de deixar a sede do reality, em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo, a ex-Banheira do Gugu havia combinado códigos e sinais com a colega.

A ideia seria que ela fizesse gestos para indicar à funkeira se a fama dela estava boa ou má aqui fora, garantindo-lhe, assim, óbvias vantagens nas estratégias de jogo.

Os peões logo estranharam a ausência de Luiza Ambiel. "Ué, cadê a Luiza?", indagou Raíssa Barbosa.