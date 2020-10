Luiza Ambiel está de novo na roça de A Fazenda 12; três peões disputam Prova do Fazendeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiza Ambiel é a primeira confirmada na sexta roça da 12ª temporada de A Fazenda (Record). Além dela, os participantes Juliano Ceglia, Mateus Carrieri e Mc Mirella disputam nesta quarta-feira (21) a Prova do Fazendeiro. Quem não ganhar, também disputará a roça desta semana.

A noite começou com Raissa Barbosa tendo o direito de ler as duas mensagens que havia no lampião por ter sido a vencedora da Prova de Fogo. Ela escolheu ficar com o poder da chama verde e entregou o vermelho para Jojo Todynho.

Na sequência, o fazendeiro Mariano indicou Luiza Ambiel para a roça. Ele disse que não concorda com algumas atitudes dela e disse que é a pessoa com quem tem mais dificuldade de convivência.

A peoa disse que está tranquila com o que faz e fala. Ela ficou muito irritada e disse que o cantor "não era homem". Já ele a acusou de ser fofoqueira.

O apresentador Marcos Mion pediu então para Raissa ler em voz alta qual era o poder da chama verde. Ela anunciou que o voto dela teria peso dois e ainda teria a possibilidade de anular outros dois votos dados por outros peões.

Depois, começou a votação. Nesse momento, não podiam ser votados os peões que estavam na baia: Biel, Juliano Ceglia, Lucas Maciel e Mateus Carrieri. Jakelyne Oliveira e Mc Mirella ficaram empatadas com 5 votos cada, mas a miss teve dois votos anulados por Raissa. Com isso, a funkeira foi a escolhida.

Por ter sido a indicada pela casa, Mc Mirella tinha o direito de puxar uma pessoa da baia. Ela escolheu Mateus Carrieri.

Por fim, Jojo Todynho pode ler o poder da chama vermelha, que consistia em escolher três peões para uma nova votação. A cantora escolheu Biel, Juliano Ceglia e Lidi Lisboa. Juliano foi o mais votado, tendo sido indicado por Jojo, Jakelyne, Lucas, Lidi e Raissa, além de Stéfani Bays, Tays Reis e Lipe Ribeiro.

Como Juliano foi o ocupante do quarto banco, ele pode decidir quem iria direto para a roça, sem participar da Prova do Fazendeiro. Ele escolheu Luiza.

Confira quem votou em quem:

Mc Mirella votou em Jakelyne Oliveira

Lipe Ribeiro votou em Mc Mirella

Victória Villarim votou em Jakelyne Oliveira

Tays Reis votou em Mc Mirella

Luiza Ambiel votou em Jakelyne Oliveira

Mateus Carrieri votou em Lidi Lisboa

Biel votou em Jakelyne Oliveira

Lidi Lisboa votou em Mc Mirella

Lucas Maciel votou em Lipe Ribeiro

Stéfani Bays votou em Tays Reis

Jakelyne Oliveira votou em Mc Mirella

Juliano Ceglia votou em Jakelyne Oliveira

Jojo Todynho votou em Mc Mirella

Raissa Barbosa votou em Victória Villarim (peso 2)