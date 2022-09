Luedji Luna pede mais mulheres negras no palco Mundo do Rock in Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Recém-chegada de uma viagem a Londres onde fechou parceria com a sofisticada grife inglesa Burberry, Luedji Luna se apresentou no último dia de Rock in Rio, num show que descreveu como "inacreditável".

A cantora baiana dividiu o palco Sunset com a amiga Liniker numa apresentação com forte pegada política quando se encaminhava para o final. "Fiz o L de Lula, claro", lembra, rindo. O coro pró-petista veio da plateia - ela adorou. "Fiquei feliz com a reação do público, que bom que as pessoas me acompanharam".

Luna diz que foi "um sonho de vida realizado" cantar no Rock on Rio, mas tudo pode ser melhor ainda. "Faltam mulheres negras no palco Mundo", afirma.