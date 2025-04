Ludmilla faz show para multidão em São Paulo e agradece: 'Foi aqui que minha fama começou'

No domingo (13), o festival promete Iza e Ivete se apresentando juntas. Ferrugem também deve cantar com Criolo como convidado.

Nicole Santos, que estava receosa por ser um evento gratuito, se surpreendeu com a organização. "Foi melhor do que eu imaginei, luzes, estrutura, começou na hora certinha. Superou minhas expectativas", afirmou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ludmilla comandou um dos shows mais aguardados do festival gratuito Tim Music, em São Paulo, na noite deste sábado (12), e fez questão de reforçar seu carinho pela cidade. Ao subir no palco, a cantora agradeceu ao público paulistano pelo apoio desde o início da carreira.

