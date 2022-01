Ludmilla diz que está apreensiva para a formação do paredão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - A cantora Ludmilla, 26, é uma das telespectadoras assíduas do Big Brother Brasil 2022 (Globo). Neste domingo (30), a artista usou a sua conta do Twitter para compartilhar como se sente com a formação do segundo paredão da edição que acontece nesta noite.

"Tô apreensiva pro paredão de hoje", digitou a funkeira. Toda a tensão pelo paredão de Ludmilla é por conta da sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, uma das confinadas no programa. Os internautas interagiram com Ludmilla e dividiram opiniões.

Alguns tranquilizaram a cantora dizendo que Brunna não será indicada para a berlinda. "Acredito que hoje ela não vai", comentou uma seguidora. "Se ela for a gente faz ela ficar. Prepara o mutirão", respondeu outra usuária da rede social.

eve também quem alfinetou Ludmilla dizendo que a esposa da cantora é "planta" no reality show. "Qual plano do Globoplay eu assino pra assistir o programa de dentro igual a Brunna?", tuitou um internauta. "Relaxa ela não vai, ninguém percebeu que ela está na casa".

Brunna Gonçalves foi um dos nomes cotados para a lista do Camarote -participantes famosos que são chamados pela produção do programa. Assim quando foi confirmada para o BBB 22, Ludmilla demonstrou bastante apoio à esposa com quem está casada desde 2019.

"Boa sorte amor da minha vida", escreveu Ludmilla, que aproveitou para lançar a hashtag "BBBrunna" para os fãs torcerem pela bailarina. Brunna integrava a equipe de balé da funkeira desde 2017. Ela e a cantora começaram a namorar e assumiram o relacionamento em 2019, mesmo ano em que se casaram. No ano passado, elas renovaram os votos em uma viagem ao Caribe.

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Com Tiago Abravanel líder, Pedro Scooby imune e Rodrigo anjo, a votação para o paredão deste domingo (30) será bastante polêmica e diferente. A berlinda eliminatória será formada por três participantes. Rodrigo vai imunizar uma pessoa, e esta pessoa irá indicar outro colega para o paredão.

Abravanel e Scooby também indicarão dois participantes, enquanto a votação da casa irá acontecer com nove votos secretos (no confessionário) e os outros nove em aberto, para todos na sala. O mais votado irá para a prova de bate e volta com o indicado pelo Rodrigo e por Scooby. Quem vencer escapa do paredão.