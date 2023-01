Ludmilla dá carrão importado de R$245 mil para a mãe

Após um ano recheado de aparições e conquistas para Ludmilla, incluindo seu grande show no festival Rock in Rio, em setembro, a artista decidiu investir nesse grande presente para sua mãe. Silvana sempre acompanhou de perto a carreira da cantora, sempre estando presente.

O modelo presenteado é o Eclipse Cross, da marca japonesa Mitsubishi. O carro é descrito como uma "combinação do 4x4 com o high-tech, perfeito para quem gosta de tecnologia e prazer ao dirigir" no site oficial da concessionária.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.