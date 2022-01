Luciano, primeiro eliminado do BBB 22, recebe diagnóstico positivo para a Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminado do Big Brother Brasil 22 (Globo) na última terça-feira (25), Luciano Estevan, 28, recebeu diagnóstico positivo para Covid-19. A informação foi divulgada nesta sexta (28) pela apresentadora Ana Clara Lima, 24, que entrevistaria o ex-BBB no quadro "Fora da Casa" do Rede BBB, transmitido no Gshow.

"Infelizmente o Luciano testou positivo pra Covid, a gente tem todas as normas de segurança aqui na Globo então ele não pode estar presente no estúdio aqui com a gente hoje. Luciano, um beijo e boa recuperação pra você", disse Lima.

O brother esteve presente no programa "A Eliminação" (Multishow) transmitido ao vivo na noite de quarta-feira (26), e comandado por Bruno de Luca, 39, e Ana Clara. A única participação do Luciano que não foi presencial foi no Mais Você, já que Ana Maria Braga, 72, grava dos estúdios Globo de São Paulo.

Luciano Estevan disputou o primeiro paredão da edição com Naiara Azevedo, 32, e Natália Deodato, 22. Ele acabou sendo o mais votado com 49,31%, na frente de Natália (34,89%) e Naiara (15,8%). Modelo, ator e dançarino, o catarinense entrou como Pipoca --grupo dos anônimos-- no programa, e desde sua primeira apresentação na vinheta até o confinamento, ele falava sobre o sonho de ser "rico e famoso".

O discurso acabou não pegando muito bem dentro e fora da casa. Tanto é que após ser eliminado, o ex-participante precisou se explicar diversas vezes sobre sua colocação, que segundo ele, é sincera e honesta, já que todos entram no reality show para se tornarem conhecidos, com exceção do Camarote.

"Tem muita gente me apoiando, dizendo para eu erguer a cabeça, que a vida continua. E eu estou felizão que estão vindo falar comigo. Não estou triste, não. Esse objetivo da fama foi atingido, sim" comentou.