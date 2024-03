Luciano Huck faz homenagem à Dona Déa após críticas

Com relação à homenagem de Huck, Déa comentou: "Não se preocupe, porque não vou morrer de emoção no palco".

Ela nunca mais saiu da minha vida. Eu acho que ela é uma mulher incrível, corajosa, que fala do jeito que as pessoas entendem, elogia Huck.

De acordo com uma pessoa da produção, ao site Ela, o apresentador diz que conheceu Déa na missa de 7º dia de Paulo Gustavo e, mesmo diante de um momento de muita dor, a matriarca fez uma piada com Huck.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.