Luciano Hang diz que não assistiu a 'Não Olhe para Cima' e busca ver lado bom de tudo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciano Hang, dono da Havan, diz não ter visto o filme "Não Olhe para Cima", com roteiro que satirizou os tempos de negacionismo que o mundo atravessa e provocou internautas bolsonaristas. O empresário publicou mensagem nas redes sociais nesta semana com recomendações sobre olhares para um lado ou outro, mas diz que não se trata de uma referência ao lançamento do cinema. "Não olhe para trás pensando no que perdeu, olhe para a frente pensando no que você pode e vai conquistar", escreveu Hang. Segundo a assessoria de imprensa do empresário, "ele não consome notícias ruins e sempre busca ver o lado bom de tudo, pensar sempre no pressente e no futuro, pois o passado não pode mais ser alterado". Ainda segundo a empresa, Hang busca, por meio das redes sociais, disseminar mensagens de otimismo e entusiasmo e gosta de criar frases de efeito porque acredita na assertividade delas. "Não Olhe para Cima", de Adam McKay, conta a história de três astrônomos que tentam alertar o mundo sobre sua descoberta de um asteroide que pode acabar com a humanidade em poucos meses, mas ninguém acredita. Outro representante do setor privado alinhado ao governo Bolsonaro, Gabriel Kanner, presidente do grupo de empresários Brasil 200, disse que o filme é fraco e um "besteirol completo".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.