Luciana Gimenez sofre acidente ao esquiar e quebra a perna em quatro lugares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Luciana Gimenez, 53, sofreu um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos, no último final de semana. Ao tentar frear sua velocidade numa pista íngreme, acabou quebrando a perna em quatro lugares e teve de ser levada às pressas para um hospital.

Por lá, passou por uma cirurgia de emergência. A apresentadora sentia fortes dores na região, mas após o procedimento está bem. Ela se recupera e está acompanhada do filho mais velho, Lucas. Sua alta está programada para esta segunda (9).

Curiosamente, no final do ano passado, Luciana disse à Folha de S.Paulo que preparava uma série de rituais para que tivesse prosperidade, sorte e saúde no ano de 2023.

"Eu escrevo uma lista de coisas que desejo para o próximo ano e uma de agradecimento do ano passado. Coloco mel nas duas e, em seguida, jogo um pouco de sementes de romã por cima, cruzo com dois pedacinhos de canela. Prosperidade e fartura à vista", ensinou ela.

Em junho do ano passado, Luciana também teve de lidar com outro dissabor fora do país. Enquanto passeava por Londres, foi furtada num momento de distração. "Dei mole", admitiu, no Instagram. "Fui pagar um negócio no caixa e o dinheiro estava na parte de trás da bolsa", contou, acrescentando que, ao perceber o que havia acontecido, correu atrás da pessoa.

"Corri atrás da menina gritando muito. Corri. Mas acho que é uma técnica delas, uma fica mais devagar para você pegar. Essa é a que não tem nada. A outra consegue escapar".