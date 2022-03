Lucas vence Prova do Anjo no BBB 22 e dá Monstro para Eliezer e Gustavo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas venceu a Prova do Anjo do BBB 22 (Globo), realizada na tarde deste sábado (19). A dinâmica consistia em uma busca por cinco cards do patrocinador escondidos em um banheiro gigante, 70% maior que um normal.

De dois em dois, os participantes disputavam para saber quem achava os cinco cards o mais rápido possível, em um esquema de mata-mata. Cada rodada chegava a demorar mais de 20 minutos.

Ao comemorar, o campeão gritou "Vou ver minha mãe!". Ao voltar para a Casa, ao lado de Scooby, foi abraçado primeiro por Eslovênia, com quem comemorou a conquista.

Oito participantes do reality foram sorteados para disputar a prova. Não participaram da dinâmica Arthur Aguiar (por ser o Líder), Eliezer, Linn da Quebrada e Jessilane.

A primeira rodada foi disputada na seguinte ordem: Paulo André enfrentou Eslovênia; Pedro Scooby enfrentou Natália; Laís enfrentou Lucas; Gustavo enfrentou Douglas Silva. Venceram as quartas de final Eslovênia, Pedro Scooby, Lucas e Douglas Silva. Eslovênia foi classificada após Paulo André ter sido desclassificado por deixar um dos cards cair de onde deveriam ficar ao apertar o botão ao final da prova, o que descumpre uma das regras do programa.

Na sequência, as semifinais foram disputadas na seguinte ordem: Pedro Scooby e Eslovênia; Douglas Silva e Lucas.

A final foi disputada por Pedro Scooby e Lucas, tendo o segundo levado a melhor.

MONSTRO

Lucas escolheu Eliezer e Gustavo para receberem o castigo do Monstro da semana, intitulado "Chupeta e Mamadeira". Um dos castigados terá de carregar uma chupeta e, o outro, uma mamadeira.

Quando ouvirem o som de bebês chorando, terão de se dirigir ao berçário para cuidar deles até que se acalmem. Cada um dos dois perde 300 estalecas.

"Meu sonho é ser pai, pô!", disse Gustavo ao saber como seria a dinâmica do castigo. O Brother foi escolhido pela primeira vez para ser Monstro.

DESCLASSIFICAÇÃO

A desclassificação de Paulo André logo na primeira etapa da disputa provocou protestos de internautas. Hashtags com a palavra injustiça chegaram a ficar entre as mais comentadas no Twitter.

Apesar de o atleta ter encontrado os cards antes, ele deixou um deles cair na hora em que apertou o botão final, o que o desclassificou.

Internautas não concordaram com a decisão anunciada pelo apresentador Tadeu Schmit. "A Globo alterou as regras após a palhaçada que fizeram com o P.A.", afirmou um. "A produção teria que agir com bom senso", opinou outro. "Muita sacanagem. Você se matar física e psicologicamente. Injusto demais", disse mais um.