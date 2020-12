Lucas Selfie diz que Record censurou striptease e amasso com Luiza Ambiel em A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-peão de A Fazenda 12 (Record), Lucas Selfie revelou que algumas cenas de striptease teriam sido censuradas pela Record. Em entrevista ao Otalab, de Otaviano Costa, deu mais detalhes do episódio.

"Eu e a Raissa fazíamos striptease na cozinha e não mostraram", comentou ele ao revelar coisas que aconteciam após as festas do reality e algumas bebidas a mais.

Além disso, Selfie revelou que cenas dele e de Luiza Ambiel na casa da árvore também não foram para o ar. "Ela era minha musa da infância. Ela começou a me contar das histórias dela na época com Vavá, Tiririca e Salgadinho. Me perguntou se eu topava recriar [a Banheira do Gugu] e fomos para a casa da árvore. Ela subiu em cima de mim e travei, né? Ficamos uns 25 minutos fazendo isso e não passaram. Tinha uns amassos", lembrou.

Essa não é a primeira vez que a Record veta algumas cenas mais picantes em sua programação. Quem assistiu ao quinto episódio do Game dos Clones na emissora não ficou sabendo que houve mais beijos entre os participantes do que os que foram exibidos pelo canal. O reality show, apresentado por Sabrina Sato, consiste em pessoas com características físicas parecidas disputando as atenções de um único participante do sexo oposto.

Como a produção também pode ser vista na Amazon Prime Video, alguns internautas perceberam os cortes. E reclamaram nas redes sociais que foi cortado um beijo triplo entre o dentista e cantor Thiago Luz, 27, e duas das "clones". Ao final do episódio, duas das sósias também ficaram entre si, o que tampouco foi mostrado pela Record. Consultada pela reportagem, a emissora ainda não se manifestou sobre o assunto.