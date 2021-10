Lucas Penteado diz que irá se pronunciar e pede que parem ataques à noiva dele

SÃO PAULO, SPV(FOLHAPRESS) - Lucas Penteado, 24, usou o Instagram Stories para pedir aos internautas que parem de perseguir e ofender a noiva dele, Júlia Franhani. "Peço encarecidamente a todos vocês que me acompanham e apoiam meu trabalho que parem os ataques contra ela e a família dela", escreveu o ator na manhã deste sábado (2).

O ex-BBB disse ainda que irá falar sobre os últimos acontecimentos assim que "as coisas aliviarem". "Parem de criar fakes e se passarem pela Julia. Ela nem na rede social está entrando. Então, por favor, calma e espera que logo iremos nos pronunciar", finalizou a mensagem e postou em seguida um texto atribuído ao médium Chico Xavier (1910-2002).

Na madrugada desta sexta (1º), Penteado surpreendeu os seus seguidores ao fazer uma live para expor uma suposta traição da sua noiva. O nome do ator e ex-BBB ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter por causa da repercussão da situação.

Trechos da live circularam nas redes sociais. Em um deles, Penteado grava a noiva com um segurança no elevador. "E você não tem nada a ver com isso. Errado mesmo, de verdade, é quem tinha a relação", afirmou ele para o segurança.

Na sequência, o ator segue até a portaria do prédio para tirar satisfações com os funcionários sobre quem estava no seu apartamento.

Em outro momento da live, Gil do Vigor entra na live e pergunta: "O que houve?". Os dois protagonizaram o primeiro beijo entre homens do Big Brother Brasil.

No programa Altas Horas (Globo), exibido no dia 18 de setembro, Lucas revelou que estava noivo. "Tive depressão e acredito que seja uma luta dia após dias. Me agarro muito à minha família, ao meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu tô até noivo", afirmou na ocasião.

Na live, ele cobrou da noiva pelas declarações que fez durante a atração. "E a senhora? Como vai fazer agora? Fui lá no Altas Horas, dei entrevista, falei que te amava."

A família de Júlia, no entanto, negou todas as acusações no programa "A Tarde É Sua (RedeTV!), apresentado por Sônia Abrahão. De acordo com o colunista Alessandro Lobianco, a versão dada por funcionários do condomínio onde o casal estava hospedado e também por parentes de ambos é que não houve traição.