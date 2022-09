Lucas é o primeiro fazendeiro da temporada de A Fazenda 14; Pelé está imune

Na segunda etapa da Prova do Fazendeiro, as duplas disputaram uma prova que exigia boa memória e sorte. Os peões tiveram que encontrar letras para formar a palavra fazendeiro em uma pirâmide, mas só poderiam encaixar as letras ordem correta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Lucas Santos é o primeiro fazendeiro da temporada de A Fazenda 14 (Record) e o rapper Pelé Milflows ganhou a imunidade. Eles ganharam a Prova do Líder em dupla, disputada na noite desta quarta-feira (14), e decidiram quem ficaria com o chapéu e o poder de indicar uma pessoa para a roça.

