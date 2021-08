Lucas e Luan gravam DVD em homenagem a Milionário e José Rico em Barretos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A famosa Festa do Peão de Barretos começa nesta quarta-feira (25), no interior paulista, mais uma vez na forma de live, por causa da pandemia. Os artistas, porém, não desanimaram com a ausência do público e até DVD será gravado nesta edição.

Assim como Gusttavo Lima fez na edição de 2018 da festa, dessa vez será a dupla Lucas e Luan que aproveitará o evento para gravar um DVD em homenagem a Milionário e José Rico. Milionário marcará presença e fará até participação no álbum.

"Aos 12 anos começou nossa paixão por Milionário e José Rico. E hoje temos a oportunidade de realizar grandes sonhos como cantar com um de nossos ídolos que é o Milionário e também fazer parte da Festa do Peão de Barretos", diz a dupla.

"É uma emoção que não tem como descrever. Só temos que agradecer este grande momento", completam os irmãos, que farão a apresentação no espaço conhecido como Queima do Alho, no Parque do Peão, a partir das 12h de domingo (29).

O show será transmitido no YouTube da Festa do Peão de Barretos, assim como os rodeios e várias outras apresentações musicais, como Wesley Safadão, César Menotti e Fabiano, Simone e Simaria, Matogrosso e Mathias, Matheus e Kauan, entre outros.

Esse é o segundo ano em que a festa acontece de forma online por causa da pandemia da Covid-19. Neste ano, o evento vai de quarta-feira (25) até o próximo domingo (29), com transmissão pelo canal no YouTube da festa.