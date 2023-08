Luana Piovani e Pedro Scooby chegam a acordo sobre filhos: 'Fizemos uma mediação difícil'

Após dez sessões, o ex-casal conseguiu chegar a um acordo. "Chegamos em um contrato incrível de parentalidade, organizamos super bem a pensão para os gastos das crianças. E esse é meu paraíso astral", diz a atriz, que completa 47 anos no final do mês de agosto.

"Eu tinha uma pequena âncora na minha vida, que era meu litígio com o Pedro. Isso vinha acabando comigo. Desde dezembro do ano passado, começo deste ano, eu vou até dizer que a gente passou por um momento difícil, porque sei que para ele também foi pesado", começa a atriz em um vídeo publicado no Instagram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani está em um "paraíso astral". É assim que a atriz descreve a nova fase da vida, marcada por resoluções na vida profissional e, principalmente, pessoal. Neste sábado (12), ela compartilhou nas redes sociais a notícia de que conseguiu se acertar com Pedro Scooby, pai de seus filhos e com quem travava uma briga pública há meses.

