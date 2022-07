Lorena Comparato conta que foi assediada sexualmente por parente

Lorena diz à revista que treme ao falar sobre assunto e que tem usado a terapia para se culpar menos pela situação. Ela também relatou que decidiu se afastar do parente que a assediou e que seus pais sabem do fato. "Foi muito difícil para eles", revela para logo completar: "Muitas coisas da minha vida foram contaminadas, inclusive a minha vida sexual. Estou em tratamento intenso para não permitir que isso aconteça, que invada minha vida de uma forma tão nefasta", explicou Lorena que rejeita ser vista como "uma mulher frágil ou coitadinha".

Segundo a atriz, a violência aconteceu por anos e era "mascarada como carinho". Em entrevista à revista Marie Clarie, ela reconheceu que a ficha sobre o abuso só caiu durante a pandemia. "O que eu vivi foi uma pessoa que, durante muitos anos da minha vida, começou muito jovem, sempre passou a mão em mim. Passava a mão, pedia para ver meu corpo. Eu não sabia que isso era assédio, nunca soube e quem me ajudou muito foram as minhas amigas", admite.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.