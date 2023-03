Lollapalooza tem looks de pele à mostra e prova que toda nudez será celebrada

É ainda, e talvez mais importante, uma celebração do corpo em toda sua potência, seja magro, seja gordo, seja branco, seja preto, quase que como numa resposta ao tempo em que quem estivesse fora do padrão de beleza vigente não tinha vez em lugar nenhum.

Se antes peças mais justas ao corpo, ou que expõem muita pele, eram associadas exclusivamente às mulheres, hoje os homens também querem mostrar tudo, com peças que vão dos shortinhos muito acima do joelho outrora associado à homossexualidade a regatas ultracavadas que vão até os mamilos.

Como na edição passada do festival, a maior aposta do ano são os tecidos vazados, cheios de furinhos, como tule e laise. Também estão em alta peças como croppeds e collants, além daquelas repletas de fendas.

