Lollapalooza retoma shows com Pabllo Vittar e LP após chuvas e aviso de raios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma tempestade de 15 minutos que interrompeu o show do The Wombats no Lollapalooza Brasil 2022, o evento retomou alguns shows, como apresentações de Pabllo Vittar, no palco Adidas, e LP, no palco Budweiser.

Enquanto isso, o show do The Wombats, no palco Onix, ainda não foi retomado. A apresentação foi interrompida durante a terceira canção, quando caíram fortes chuvas, antes mesmo de a banda de Liverpool conseguir tocar um de seus maiores sucessos, "Let’s Dance to Joy Division".

Às 16h40, quando o show de uma hora já deveria ter acabado, a organização informou pelo alto-falante que a equipe estava checando todos os equipamentos antes de o rock voltar ao palco. Às 17h05, a organização voltou a pedir paciência ao público do The Wombats, e a dizer que estão resolvendo problemas técnicos.