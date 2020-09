Lollapalooza Brasil é adiado e tem próxima edição anunciada para 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A organização do Lollapalooza Brasil anunciou nesta sexta (4) que o festival deste ano foi adiado por causa do novo coronavírus e a próxima edição será nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021. Em 2020, o evento, inicialmente agendado para 3, 4 e 5 de abril, havia sido remarcado para 4, 5 e 6 de dezembro no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo).

A programação não foi confirmada. Os headliners anteriormente divulgados para 2020 eram Strokes, Guns N’ Roses e Travis Scott. O festival ainda tinha escalado artistas como Lana Del Rey, Gwen Stefani, Pabllo Vittar, Emicida, Djonga, Silva e Rashid.

Para as mudanças, a Time for Fun disse em nota no primeiro semestre que segue as orientações do Ministério da Saúde. “A saúde e a segurança de nossos fãs, artistas, funcionários, parceiros e comunidades são a nossa prioridade.”

Segundo o comunicado, todos os ingressos comprados para as datas originais serão válidos nas datas remarcadas.

“Informações mais detalhadas serão enviadas a todos os titulares de ingressos. Inclusive sobre a política de reembolsos dos ingressos caso não possa comparecer às novas datas”, diz a empresa em nota.

As edições da Argentina e do Chile também foram adiadas. Os eventos em Buenos Aires e em Santiago, que estavam marcados para os dias 27, 28 e 29 de março, passaram para os dias 27, 28 e 29 de novembro. Agora acompanham a remarcação do Brasil, mas dois meses depois: 26, 27 e 28 de novembro de 2021.

A pandemia de Covid-19 tem causado o cancelamento e adiamento de diversos eventos musicais. Criado em 1991, o Lollapalooza Chicago fez versão online de 30 de julho a 2 de agosto, com transmissão grátis pelo YouTube. Na programação, Paul McCartney, The Cure, Metallica, Cypress Hill, Jane’s Addiction e Outkast.

“Nós gostaríamos de trazer o Lollapalooza ao Grant Park novamente neste ano, mas entendemos por que as coisas não podem seguir adiante como planejado. A saúde e segurança de nossos fãs, artistas, parceiros, equipe e comunidade será sempre a nossa maior prioridade”, disse Perry Farrell, vocalista do Jane’s Addiction e criador do evento, em comunicado em junho.

“Fiquem tranquilos, vamos trabalhar duro nos bastidores para entregar a Chicago uma celebração espetacular do trigésimo aniversário no verão de 2021, e mal podemos esperar para celebrar com vocês”, afirmou.

A edição de Estocolmo, na Suécia, seria em junho, mas foi adiada e o próximo evento foi reagendada para os dias 2, 3 e 4 de 2021.

Em Paris, o festival também foi adiado e passou de julho deste ano para os dias 17 e 18 de julho de 2021.

Já o Lolla Berlim ocorreria neste fim de semana, no dias 5 e 6 de setembro, porém também foi transferido para 2021. Rage Against the Machine e Miley Syrus seriam os headliners na capital alemã.