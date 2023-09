Lollapalooza Brasil anuncia data e preço de pré-venda; ingressos chegam a R$ 5.100

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Lollapalooza Brasil, marcado para os dias 22, 23 e 24 de março de 2024, em São Paulo anunciou, nesta quarta-feira, 27, os preços de sua pré-venda de ingressos, exclusiva para clientes do Bradesco, next, Bradescard e Digio, que começa nesta quinta, 28, às 18h. As vendas para o público geral estão marcadas para o dia 3 de outubro, às 11h.

Neste momento, serão vendidos apenas os ingressos da modalidade Lolla Pass, que garante a entrada nos três dias de evento --eles partem de R$ 1.091,88 no caso da entrada social, que tem desconto de 45% no valor da inteira (R$ 1.912,50) mediante a doação de R$ 40 para a ONG Ação da Cidadania. No caso do público geral, os ingressos partem de R$ 1.125 na meia-entrada social.

Todos os ingressos comprados pelo site terão acréscimo de 20% de taxa de serviço e, caso seja solicitado pelo cliente, da taxa de entrega. Há, ainda, o desconto de 15% e a possibilidade de dividir a compra em até cinco vezes sem juros para os clientes dos bancos citados acima.

A taxa de serviço não é cobrada no caso das compras feitas na bilheteria oficial do evento, que fica na casa de shows Tokio Marine Hall (r. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio), que funcionará de segunda a sábado, das 12h às 18h.

Além do Lolla Pass, também começam nesta quinta as vendas do Lolla Lounge Pass, área premium do festival com open bar e food e outras regalias (R$ 4.762,50 a inteira), e do Lolla Comfort Pass, com vista privilegiada, lockers e pontos de comida e bebida próprios --esta sai por R$ 3.400.

Confira, abaixo, todos os valores da pré-venda do festival:

- Lolla Pass

Inteira Bradesco 15%: R$ 1.912,50

Meia-entrada Bradesco 15%: R$ 956,25

Entrada social Bradesco 15%:R$ 1.091,88

Inteira geral: R$ 2.250

Meia-entrada: R$ 1.125

Entrada social: R$ 1.237,50

- Lolla Lounge Pass

Inteira Bradesco 15%: R$ 4.762,50

Meia-entrada Bradesco 15%: R$ 3.806,25

Entrada social Bradesco 15%: R$ 3.901,88

Inteira geral: R$ 5.100

Meia-entrada: R$ 3.975

Entrada social: R$ 4.087,50

- Lolla Comfort Pass

Inteira Bradesco 15%: R$ 3.400

Meia-entrada Bradesco 15%: R$ 1.700

Entrada social Bradesco 15%: R$ 1.910

Inteira geral: R$ 4.800

Meia-entrada: R$ 2.00

Entrada social: R$ 2.240