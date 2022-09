Livro 'Poder Camuflado' revela que militares nunca limitaram atuação aos quartéis

O livro mostra ainda como Jair Bolsonaro (PL), que era tratado como pária no Exército, se reabilitou e hoje exerce liderança incontestável sobre as Forças Armadas.

Os dois posteriormente tiveram papel fundamental durante a derrocada do governo Dilma, exercendo papel central no governo de Michel Temer (MDB).

Mesmo rompendo a regra de que militares da ativa não podem se manifestar, ele foi nomeado no governo Dilma para a chefia do estado-maior do Exército na gestão do general Eduardo Villas Bôas.

Na época, a justificativa foi de que a família do militar se manifestava, e ele se posicionou como filho e, portanto, pessoa física, sem relação com sua carreira profissional.

A narrativa começa no governo de Dilma Rousseff (PT), em que a trégua mantida em governos anteriores foi rompida pelos militares. O marco foi a criação da Comissão da Verdade, que investigou seus crimes durante a ditadura que impuseram ao país. Um dos citados era o pai do general Sergio Etchegoyen, que reagiu por meio de nota pública.

