Livro infantil homenageia grande ícones e apresenta às crianças a história do rock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pais roqueiros podem dar um presente lúdico neste Dia das Crianças para seus filhos passarem a apreciar o bom e velho rock´n´roll: o livro "ABC do Rock", do jornalista Maurício Nunes e do ilustrador Daniel Ivanaskas, que lembra os maiores ídolos do ritmo criado nos anos 1950, contando brevemente a história de ícones como Chuck Berry (1926-2017) e Little Richard (1932-2020).

"Na verdade não é um livro de rock. É de histórias e poeminhas que apresentam para as crianças valores morais, por vezes esquecidos. Como ser educado, respeitar seus pais, não mentir, nem fazer fofoca, não ter nenhum tipo preconceito e manter sempre o espírito puro de criança. Mas claro, as mensagens são endossadas, aí sim, por grandes astros do rock", define.

O jornalista explica que o livro tem uma linguagem baseada no rock e se utiliza de seus personagens com o intuito de mostrar que, por trás de toda rebeldia e de toda grande arte, há também amor e muita vontade de mudar o mundo.

"As crianças são a base de qualquer sociedade, portanto, não adianta pintar as paredes e arrumar o teto se a gente manter o assoalho fraco, abandonado, esquecido", afirma Nunes.

Ivanaskas ficou responsável pelas ilustrações e pela diagramação. "Sempre achei que o rock poderia ser apresentado aos pequenos de forma lúdica e sem estereótipos para que as crianças o conheçam de forma agradável e possa ser contado pelos pais", diz o ilustrador.

"Outra coisa que sempre me incomodou é a forma com que um estilo tão rico e diversificado esteja esquecido e cada vez menos acessível para as crianças neste país", explica Ivanaskas.

A obra traz um encarte para montar um boneco do cantor africano Freddie Mercury (1946-1991), que com sua voz marcante deixou sua marca registrada no Queen.

A princípio as bandas foram escolhidas por sua real importância à música, segundo Nunes. "Mas como só havia uma indicação para cada letra do alfabeto, o foco ficou em cima da possibilidade de que aquele escolhido inspirar um texto, ao mesmo tempo lúdico, até meio que desmascarando esta história conservadora, muitas vezes preconceituosa, de que rock é do diabo, ou coisa parecida."

Dentre outros artistas citados na obra, estão Beatles, David Bowie, Elvis Presley, Iggy Pop, Johnny Cash, Ozzy Osbourne, Ramones e Van Halen. Faltaram grandes monstros do rock como Rolling Stones (lembrados nas ilustrações) e The Who, mas não havia espaço no alfabeto para tantas estrelas do rock.

"ABC DO ROCK"

Onde: www.abcdorock.com

Preço: R$ 39,90

Classificação: Livre

Autor: Maurício Nunes e Daniel Ivanaskas

Editora: Zelig