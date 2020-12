Live-action de 'A Pequena Sereia' deve retomar filmagens em 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A Pequena Sereia", um dos maiores clássicos em 2D da Disney, terá as filmagens de sua versão em live-action retomada após paralisação por conta do novo coronavírus. De acordo com a atriz Melissa McCarthy revelou em painel da CCXP Worlds na tarde deste domingo (6), os planos são de que isso aconteça logo em janeiro de 2021.

"Com esperança, se tudo estiver bem e seguro, voltaremos a gravar em janeiro, em Londres, o que é muito animador", afirmou a atriz, que interpreta a vilã Úrsula na fábula. Ela também assumiu sentir simpatia pela personagem, mesmo sabendo que ela é a vilã.

À ocasião, parte do elenco da nova versão foi confirmada: além de Melissa, participam Halle Bailey, do duo Chloe x Halle, como a protagonista Ariel, Jacob Trembley, no papel de Linguado, Awkwafina, dando vida a Sabião, Javier Bardem, na pele do Rei Tritão, Daveed Diggs, como Sebastião, e Jonah Hauer-King, que interpretará o Príncipe Eric.

Rob Marshall, diretor de "O Retorno de Mary Poppins", assumiu responsabilidade pelo longa, enquanto Jane Goldman, de "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido", "Kick-Ass", "Stardust" e "Kingsman: O Círculo Dourado", abraçou o roteiro.

Por enquanto, "A Pequena Sereia" ainda não tem previsão de uma data de estreia.

