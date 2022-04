Linn da Quebrada e Ariadna, do BBB 11, se encontram pela 1ª vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ex-BBBs Linn da Quebrada, 31, e Ariadna Arantes, 37, compartilharam com seus fãs e seguidores que, após anos se conhecendo apenas pelas redes sociais, tiveram um encontro presencial neste sábado (24), no Carnaval do Rio, na Sapucaí.

"Com certeza o Pedro Bial diria: o encontro dos sonhos mais ousados do Big Brother Brasil... Eu já digo: o encontro de milhões. Depois de anos de amizade pelas redes sociais finalmente, o encontro acontece. Te amo irmã", escreveu a participante do Big Brother Brasil 11.

Nos comentários, fãs e internautas celebraram o encontro e elogiaram as duas. "Rainhas", escreveu um. "Amo muito as duas", disse outro. "Que maravilhoso poder ver vocês juntas, obrigada por reconstruírem nossa história!", escreveu uma terceira.

No Twitter, Ariadna compartilhou a mesma foto e escreveu na legenda: "E se nossa presença no

BBB não foi histórica, eu não sei de mais nada". A publicação já tem mais de 38 mil curtidas. Ariadna foi a primeira participante transexual do reality show. Após 11 edições, Linn entrou no programa como convidada do grupo camarote e foi eliminada com 77,6% dos votos.

Sobre Linn, Ariadna afirmou, em entrevista ao F5, que sua esperança era que a participação da Linn no BBB 22 ajudasse a comunidade a dar alguns passos, como quebrar a ideia de que as trans são polêmicas, briguentas e associadas à prostituição. "Linn, além de travesti, é poeta, uma ativista cultural e uma pessoa que pode estar ali no nosso convívio."