Linfoma não Hodgkin: Relembre outros famosos diagnosticados com a doença de Jorge Aragão

Dados do Inca indicam que o Brasil deverá fechar 2023 com 12.040 novos casos de linfoma não Hodgkin --6.420 em homens e 5.620 em mulheres. A estimativa é a mesma para 2024 e 2025.

Já Gloria percebeu um caroço no pescoço em 2009 durante a escrita da trama "Caminho das Índias". Após a confirmação de um tumor na tireoide, passou por quimioterapia e pela retirada do linfoma.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Jorge Aragão, 74, recebeu diagnóstico de linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático e que representa o oitavo tipo de tumor mais frequente, sem considerar os de pele não melanoma, de acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.