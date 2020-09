Lilia Cabral diz que Pereirão de 'Fina Estampa' ajuda mulheres a perderem vergonha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ar atualmente na pele de Griselda, ou Pereirão, de "Fina Estampa", a atriz Lilia Cabral, 63, revela que não perde um dia os capítulos da novela que ela protagonizou em 2011.

De acordo com ela, a importância da personagem, a sua primeira protagonista da carreira, é tremenda. "Só que depois da estreia da novela é que os Pereirões começaram a aparecer. As mulheres que faziam trabalhos braçais passaram a não ter vergonha, a não se sentirem encabuladas de mostrar que elas consertavam tudo. Isso foi uma vitória para elas e para nós que estávamos fazendo a novela também", diz.

Na novela, Pereirão conserta todas as coisas e sabe melhor do que ninguém arrumar qualquer coisa que precisar. Ela ganha na loteria, mas nem mesmo a grana alta a faz desistir da profissão. Ela abre uma empresa de "maridas de aluguel".

A atriz comenta que ainda se surpreende com a popularidade da reprise. "Fiquei surpresa porque, apesar de a novela ter feito sucesso quando foi exibida originalmente, sabemos que tem um novo público assistindo, com um novo olhar. E tinha ainda o fato de estarmos entrando no lugar de 'Amor de Mãe', uma novela que estava na reta final. Mas fico muito feliz por ver que o público continuou querendo acompanhar a história de Griselda e sua família."

Para ela, Griselda foi um dos maiores acontecimentos de sua vida. Ela relembra o sucesso com o público. "Com ela recebi muito carinho do público, principalmente de mulheres que se identificavam com a personalidade batalhadora dela", finaliza.