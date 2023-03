Lil Nas X pede desculpa à comunidade trans após debochar de cirurgia de transição

Lil Nas X é uma das atrações do Lollapalooza 2023, com apresentação na sexta-feira (24/3).

Os fãs do rapper ficaram contentes com o posicionamento. "Muito obrigado pelo pedido de desculpas. (Como você claramente entende agora) ninguém queria cancelá-lo e ninguém pensou que a postagem pretendia ser prejudicial, é apenas um momento muito sensível para nós no mundo agora e às vezes coisas que não pretendem machucar, ainda podem", desabafou uma seguidora.

"Peço desculpas à comunidade trans. Eu definitivamente lidei com essa situação com raiva, em vez de considerar que não era legal. Muito amor para vocês. Desculpe", escreveu Lil Nas X.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.