Lidi Lisboa é eliminada a três dias da grande final de A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lidi Lisboa foi eliminada na penúltima roça antes da grande final de A Fazenda 12 (Record). Ela teve a menor porcentagem de votos para ficar no reality show.

A atriz disputava a permanência com Biel e Jojo Todynho. Ela ficou com apenas 16,51% dos votos. Ao contrário do que aconteceu durante toda a temporada, apenas o percentual da eliminada foi mostrado da tela. De qualquer forma, os dois cantores estão na grande final do programa.

Dentre os que estavam disputando a permanência, a primeiro a saber que continuava no programa foi Jojo. A funkeira ficou bastante chocada e não conseguiu falar muita coisa. "Obrigada, meu Brasil", disse. "Desejo para vocês, de coração, boa sorte", disse aos colegas.

Depois, o apresentador Marcos Mion anunciou que o público havia optado pela permanência de Biel. O cantor ficou bastante emocionado também e pediu uma salva de palmas para a adversária.

Lidi elogiou Mion antes de deixar o programa. "Eu agradeço todos os dias que eu estava aqui por você estar no comando, porque você é muito querido", disse ela bastante emocionada. "Você é uma bênção, cara."