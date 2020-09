Lidi diz que amiga previu que ela seria eliminada de A Fazenda 12 na 3ª semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se depender das amigas de Lidi Lisboa, ela não terá vida longa no reality da Record A Fazenda 12. Em papo com os colegas de confinamento, Lidi lembrou que uma de suas maiores colegas previu que ela não duraria três semanas na atração. Na noite desta quinta (24), acontece uma roça e a atriz está na berlinda com JP e Luiza Ambiel.

"Gente, eu estou preocupada. Tem uma amiga minha que falou: 'Lidiane, você vai ficar três semanas'. A gente está na terceira, né?", disse Lidi.

Em seguida, Mateus Carrieri e Raissa estranharam a fala da tal amiga. Porém, foi Lucas Maciel quem deu uma ideia para fazer disso tudo uma brincadeira.

"Se você ficar, vamos pular na piscina falando o nome dela? 'Fulana, sabe de nada'", pontuou Maciel para a aprovação da atriz.

JP Gadêlha, Lidi Lisboa e Luiza Ambiel estão na segunda roça de A Fazenda 12. Os três disputam a preferência do público para permanecer no reality show rural em votação no site da Record.

Luiza já estava na roça por ter sido escolhida por Biel, que ganhou o poder da chama vermelha do amigo Juliano Ceglia. Já os outros dois participantes disputaram com Carol Narizinho a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (23).