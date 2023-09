Liam Payne é hospitalizado às pressas por infecção nos rins durante férias na Itália

Em agosto, Payne, de 30 anos, anunciou em suas redes sociais o cancelamento da turnê na América do Sul após ser hospitalizado com uma infecção nos rins. Na época, os médicos recomendaram que ele ficasse em repouso.

A doença o levou a adiar sua turnê na América Latina e cancelar seu show no The Town, festival que aconteceu em São Paulo, no Autódromo de Interlagos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.