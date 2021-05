Lexa é submetida a cirurgia de emergência em hospital de São Paulo

De acordo com o boletim médico, o otorrinolaringologista Luiz Cantoni teve de operar as amígdalas e o septo nasal da cantora. "A cirurgia foi realizada sob anestesia geral sem intercorrências, porém é um procedimento muito doloroso e deverá ter alta médica nos próximos dias", diz o texto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lexa, 26, precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência na quarta-feira (26). Ela segue internada no hospital São Luiz, no Morumbi (zona sul de São Paulo) enquanto se recupera do procedimento.

