Leonardo DiCaprio põe apartamento de luxo à venda por R$ 45 milhões

Dentro do apartamento há sistema acústico, janelas com vidros triplos que não deixam passar ruído e vasos internos irrigados para facilitar o cultivo de plantas.

De acordo com o site Vanity Fair, os condôminos desembolsam mensalmente o valor equivalente a R$ 32,5 mil para cuidar da área verde e de tudo o que tem no prédio.

O prédio tem apenas seis apartamentos e é datado de 1897. Adepto à sustentabilidade, DiCaprio escolheu esse local por poder usufruir de chuveiros com infusão de vitamina C, dutos com aromaterapia, pisos com reflexologia de calor e isolamento acústico de base biológica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.