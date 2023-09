Leilão da coleção de Emanoel Araújo é suspenso a pedido do governo federal

O prazo de preferência para os museus do Ibram, entre os quais o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e o Museu Lasar Segall, em São Paulo, é de 15 dias.

O pedido do Ibram tem lastro legal. Segundo a Constituição, os 27 museus sob a alçada do órgão federal têm preferência em caso de venda judicial ou leilão de bens culturais, como é o caso da coleção de Emanoel Araújo, um acervo de 5.000 peças com relíquias do barroco e da joalheria brasileira.

O pregão estava previsto para começar na segunda-feira (25) e se estender por quatro noites, mas um pedido extra judicial do Ibram, o Instituto Brasileiro de Museus, para a Bolsa de Arte, a responsável pelo pregão, fez com que a casa de leilões paulistana adiasse a venda das obras.

