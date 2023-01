Leandro Karnal rebate críticas sobre casamento com cantor 32 anos mais novo: 'Felicidade incomoda muito'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O historiador e palestrante Leandro Karnal, 59, rebateu críticas nas redes sociais após revelar seu casamento com o cantor Vitor Fadul, 27. Karnal publicou no Instagram uma foto ao lado do marido na sexta-feira (6) que desencadeou uma série de ataques ao casal. O historiador rebateu falas homofóbicas e comentários que desaprovavam a diferença de idade entre os dois, que é de 32 anos.

"Parece ser filho", dizia o comentário de Maclovia Miranda, ao qual Karnal respondeu: "sem problema, você parece minha tia". "Cabeça branca, dono da lancha (só nos novinhos)", escreveu Jeová Fernandes, fazendo referência à música "Cabeça branca", do cantor Tierry. Karnal entrou na brincadeira: "não é meu caso, nada de fios brancos".

O historiador também rebateu críticas envolvendo religião. "Sodoma e Gomorra teriam inveja de nós! Chocada!, dizia um comentário ao qual Karnal respondeu: "já Jesus teria vergonha de você". Outro internauta, Junior Freitas, comentou: "Que Deus tenha misericórdia da sua vida". O historiador, que é ateu, logo escreveu de volta: "Se eu acreditasse em um, pediria ao menos para não ir a um Paraíso próximo a você".

A maior parte dos comentários na publicação, todavia, eram de apoio ao casal ou de críticas aos que viram problema no relacionamento. "A minha única surpresa é saber que o Karnal gosta de pessoas. Achei que não gostasse de ninguém em geral. Amor tem que ser celebrado", brincou Jackson Cavalcanti. "Os fofoqueiros estão deitando e rolando com seu post. A felicidade deveria ser tratada como coisa normal", disse Angela Mello. "Felicidade incomoda muito", respondeu Karnal.

Famosos também apareceram entre os comentários para demonstrar carinho e apoio. "Seus lindos", disse a advogada e comentarista de política Gabriela Prioli. "Parabéns aos dois pela ternura que os une. Viva o amor", escreveu Monja Coen. "Amo vocês", comentou a atriz Bruna Lombardi.

A publicação com a foto dos dois já alcançou cerca de 400 mil curtidas e 30 mil comentários no Instagram. "Florença, dia da epifania. Entro na segunda semana da viagem de férias com meu marido, Vitor. O amor é um dom e uma conquista. Entramos no quarto ano de vida em comum. Nunca achei que vida pessoal fosse muito relevante para terceiros. Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos. Sou uma pessoa feliz e o amor é parte disso!", escreveu Karnal na legenda ao assumir o relacionamento nas redes sociais.