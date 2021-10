Leandro Hassum avalia sobremesas no 18º episódio do MasterChef Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e humorista Leandro Hassum, 48, participa do 18º episódio do MasterChef Brasil (Band), na próxima terça-feira (2). Apaixonado por doces, ele terá a tarefa de ajudar os jurados a avaliarem as sobremesas feitas pelos participantes.

