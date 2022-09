Lays supera Fernanda na final e é campeã da 9ª temporada do Masterchef

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A designer Lays, 29, venceu a nona temporada do Masterchef (Band), na noite desta terça-feira (6). Ela superou a engenheira Fernanda, 29, e confirmou seu favoritismo, puxado pela torcida dos participantes eliminados ao longo do programa e do público.

Lays conquistou os chefs servindo um menu completo, com vieiras, lagosta e sorvete de missô. Com isso, ela leva para casa o prêmio de R$ 300 mil, um carro, diversos utensílios de cozinha e os cursos de mixologia e de técnicas na Le Cordon Bleu, além do troféu de campeã do reality.

"É a noite mais incrível da minha vida, um divisor de águas. Estou muito feliz, realizada e orgulhosa. Cozinhei alegre e focada. Treinei bastante para conseguir fazer tudo e me empenhei. Fiquei contente em ver que deu certo", disse a campeã à Band.

Lays demonstrou nervosismo, principalmente durante o preparo da entrada, mas conseguiu se recompor. Já Fernanda, que apresentou um menu com elementos da natureza, demonstrou ousadia e leveza durante os preparos, mas não conseguiu superar a rival.

Apesar do resultado, Fernanda, que foi eliminada na primeira semana e voltou na repescagem, pretende continuar na gastronomia. "Não me vejo mais engenheira. Já fechei esse ciclo. Agora, vejo uma página em branco linda e pronta para ser preenchida com tudo o que a gastronomia vai me trazer", disse.

Antes de anunciar a decisão dos jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin, a apresentadora Ana Paula Padrão se emocionou ao enaltecer a trajetória das duas competidoras finalistas e o celebrou o fato de ser uma final feminina.

Os outros competidores da temporada voltaram para acompanhar a grande final do mezanino, com exceção de Genesca, que foi diagnosticada com Covid-19. Em mensagem encaminhada para a Band, ela lamentou e disse que estava "presente de coração".