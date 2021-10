Laryssa Ayres anuncia namoro com a influenciadora Thais Ribeiro e se declara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Laryssa Ayres, 24, anunciou na noite deste domingo (10) que está namorando a influenciadora Thais Ribeiro. Em um post publicado em suas redes sociais, ela afirmou que não estava procurando um novo amor e se declarou à namorada.

"Dizem que coisas especiais acontecem quando você não está esperando... Eu não estava, muito menos à procura, mas houve o encontro e foi ali que eu senti que havia chegado para mim uma história. A gente sempre sabe quando é algo maior", disse.

"Seus gestos e jeitos me convidam a renovar os votos com o amor", continuou a atriz, que recebeu uma série de comentários a parabenizando pela novidade. Ribeiro também postou a mesma foto e afirmou que "ser livre com você é ainda mais lindo!".

Ayres tornou público em julho o término de seu namoro com a também atriz Maria Maya, após mais de dois anos juntos. As duas haviam oficializado o namoro no Carnaval de 2019 quando estiveram no Nosso Camarote, do Carnaval do Rio.

A atriz esteve recentemente no elenco da novela "Gêneses" (Record), onde representou Sarai, na fase Ur dos Caldeus. Antes disso, ela esteve no elenco de "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018) e "Malhação" (Globo), entre os anos de 2015 e 2017.