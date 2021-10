Lary Bottino diz que desistiu de Bil em A Fazenda 13 para não 'bancar a otária'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminada de A Fazenda 13 (Record) na quinta-feira (21), Lary Bottino contou porque parou de tentar iniciar um romance com Bil Araújo (Arcrebiano). Os dois ensaiaram começar um relacionamento, mas a influenciadora não parecia estar sendo correspondida.

"No início eu não estava entendendo se a gente estava bastante amigo mesmo ou se tinha uma coisinha ali, um flertezinho", admitiu durante bate-papo no PlayPlus (serviço de streaming da Record). "Eu fui observando, a gente começou a dormir junto e eu acho que não é tão só amizade, porque ele trata as meninas diferente, a Mi [Mileide Mihaile] e a Sthefane."

"Só que eu comecei a sentir que estava querendo mais do que ele", afirmou. "Eu vou dar uma afastada porque eu não estou aqui para bancar a otária para o Brasil inteiro ver."

Lary também admitiu que ficou magoada com Marina Ferrari por não tê-la salvo na dinâmica do "resta um", que foi determinante para sua eliminação. "Eu fiquei chateada com a Marina, inicialmente, porque na semana passada eu a salvei", confirmou.

"Eu conversei com ela e a gente já havia falado que enquanto eu pudesse eu iria salvar ela", continuou. "Eu acho que ela nem pensou, não jogou, está desligada para o jogo. Eu estava defendendo meio cega, mas agora ela é planta."

Conhecida pelos barracos que protagonizou durante o De Férias com o Ex (MTV Brasil), ela revelou por que decidiu pegar mais leve desta vez. "Eu não sei o que as pessoas esperavam", disse. "Eu fiz outro reality e fui escorraçada, canceladíssima, odiadíssima porque eu era uma louca barraqueira enlouquecida."

Ela afirma que, na realidade, é bem mais tranquila do que parece. "Eu não tenho muito esse perfil [barraqueiro]", afirmou. "Eu estava realmente numa fase que estava problemática. Lá eu forcei uma barra para aparecer."