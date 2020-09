Larissa Manoela serÃ¡ apresentadora da 21Âª ediÃ§Ã£o do Meus PrÃªmios Nick

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Larissa Manoela, 19, foi anunciada nesta quinta-feira (17) como apresentadora da 21ª edição do Meus Prêmios Nick. A premiação, voltada para o público infantil e adolescente, é promovida pelo canal pago Nickelodeon.

O evento está marcado para o dia 27 a partir das 19h. Pela primeira vez, além da transmissão na televisão, também haverá entradas ao vivo nas redes sociais simultaneamente.

De acordo com o canal, "a celebração será produzida em formato totalmente reformulado" por causa da pandemia de Covid-19. O show vai acontecer em um estúdio e sem a presença física de plateia, além de seguir os protocolos de segurança e higienização da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Esta não é a primeira vez que Larissa Manoela apresenta a premiação. Ela já ocupou o posto no Meus Prêmios Nick 2017.

A atriz e cantora também já foi vencedora em diversas categorias. Desta vez, ela também concorre como Artista de TV Feminina, Inspiração do Ano, Instagram do Ano, Live do Ano e Filme do Ano (com "Modo Avião").