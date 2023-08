Larissa Manoela pede que fãs não façam doações via Pix para seu CPF

A publicação ganhou diversos comentários principalmente após as revelações que Larissa fez ao Fantástico, no último domingo (13). Em entrevista ao programa da Globo, ela expôs áudios em que pede um Pix para sua mãe a fim de comer um milho na praia - situação que rendeu dezenas de memes ao longo da semana.

"Aos meus fãs, em especial: por favor, não façam pix para o meu CPF. Essa chave não está vinculada à nenhuma conta que me pertença. É golpe! Essa conta não pertence a mim e nem a ninguém da minha família ou do meu círculo de amigos. Agradeço muito pelo carinho e pela preocupação!", escreveu ela, recebendo mais de 7 mil curtidas em menos de 30 minutos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Larissa Manoela fez um pedido especial aos fãs, na noite desta sexta-feira (18). Em publicação em seu perfil oficial no Twitter, ela alertou para possíveis golpes caso elas tentem realizar transferências via Pix utilizando o seu CPF como chave.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.