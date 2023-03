Larissa é a 9ª eliminada do BBB23

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso: "Chegou a hora. Quando terminar, seremos 12. Domitila e Black, quem diria? Entraram juntos, não deram certo, se distanciaram para dar certo lá na frente. Agora, vivem a mesma realidade do Paredão (...) Um dia o final dessa história muda. Será que é hoje?"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 66,75% dos votos, Larissa foi a nona eliminada do BBB 23 (Globo). A personal trainer disputava a permanência no programa com Cezar Black, Domitila e Ricardo.

