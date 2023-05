Lana Del Rey é a atração do MITA mais buscada no Google da semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que chegou ao Brasil para se apresentar no MITA na última quinta-feira (25), Lana Del Rey é a mais buscada no Google entre as atrações do festival. A cantora se apresentou no Rio de Janeiro no último fim de semana e canta em São Paulo no próximo sábado (3).

Este já é o ano com mais pesquisas por Lana Del Rey no Brasil desde 2014, segundo levantamento do Google Trends. Nos últimos sete dias, as buscas pela artista quadruplicaram com relação ao período anterior.

"Onde", "quando" e "quanto custa" o show dela são as dúvidas mais frequentes entre os usuários da plataforma. As apresentações, muito elogiadas pelos brasileiros, tornaram o Brasil o segundo país com mais interesse pela dona do hit "Summertime Sadness" nos últimos sete dias.

Os passeios de Lana também chamaram atenção. Após ser acordada por Narcisa Tamborindeguy no sábado (27), a cantora curtiu praia a praia de Ipanema no domingo (28) acompanhada pelos amigos da equipe.

A curiosidade por informações pessoais cresce a lista das mais buscadas. "Onde nasceu", "qual é a idade" e "qual é o estilo de música da Lana Del Rey", seguidos por "onde mora", "quantos álbuns tem" e "Lana Del Rey namora?" são mais dúvidas frequentes.

A cantora pop melancólica mora em Malibu, na Califórnia e não confirmou se namora atualmente.