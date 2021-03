Lady Gaga aparece ao lado de Adam Driver nas gravações de 'House of Gucci'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lady Gaga, 34, fez a alegria dos fãs nesta terça-feira (9) ao publicar a primeira imagem de seu próximo filme, "House of Gucci". Trata-se do primeiro filme que a diva pop vai estrelar desde o sucesso de "Nasce Uma Estrela", de 2018, pelo qual ela foi indicada ao Oscar.

Na imagem, a cantora aparece ao lado do ator Adam Driver, 37, com quem ela vai contracenar no longa. Os dois estão vestidos com roupas de frio e aparecem em uma locação cheia de neve ao fundo. "Senhor e senhora Gucci", escreveu ela na legenda.

O filme vai contar a história de Patrizia Reggiani, vivida por Gaga, que encomendou a morte do marido, Maurizio Gucci (vivido por Driver), neto do fundador da grife de luxo Gucci. Ele foi morto com quatro tiros em 1995.

Pelo crime, Patrizia ficou conhecida como Viúva Negra. Ela cumpriu 18 anos de prisão na Itália e foi solta em 2016.

Ridley Scott ("Blade Runner: O Caçador de Androides") vai dirigir a produção, que é baseada no livro "Casa Gucci: Uma História de Glamour, Cobiça, Loucura e Morte", de Sara Gay Forden. Também estão no elenco Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons, entre outros.

A previsão é que o longa chegue aos cinemas em novembro deste ano. As filmagens estão ocorrendo na Itália. Aliás, esse é o motivo pelo qual a atriz e cantora não estava nos Estados Unidos quando os cachorros dela foram roubados recentemente.

O homem que passeava com os animais chegou a ser baleado. Ele se recupera bem e agradeceu o apoio que recebeu de Gaga. Os bichinhos de estimação da cantora foram devolvidos poucos dias depois.