Ladrões invadem a casa de Megan Thee Stalion em Los Angeles

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A casa de Megan Thee Stallion em Los Angeles foi arrombada por dois homens na noite desta quinta-feira (13). Usando capas e luvas, eles quebraram uma porta de vidro nos fundos para invadir o imóvel, que estava vazio no momento.

De acordo com o site TMZ, os ladrões levaram cerca de US$ 400 mil em dinheiro e equipamentos eletrônicos. Ninguém foi preso ainda e a polícia agora analisa as câmeras de segurança da casa e dos vizinhos.

A cantora americana esteve no Brasil recentemente. Ela foi uma das atrações da última noite do Rock in Rio, no dia 11 de setembro, mesma noite em que Ludmilla e Dua Lipa se apresentaram. Por falar em Ludmilla, Megan, chamada de "Cavalona" por seus fãs, emendou o show com uma festa na casa da funkeira, no after mais disputado do festival.