'Klondike - A Guerra na Ucrânia' é belo, duro e dedicado às mulheres

Nisso tudo quem tem razão? Do ponto de vista de Er Gorbach, a guerra, a discórdia, a agressividade parecem, antes de tudo, aspectos do mal-estar na cultura humana. Aquele de que Freud falava, talvez, que nenhum comunismo erradicaria.

Mas alguma guerra já existe. Um bando armado invade a fazendola para se refestelar com o boi que Tolik deve matar para alimentar todos. É isso ou ser saqueado e eventualmente morto. O que não impedirá que outras bombas destruam partes da casa. O quadro idílico do início --fazendola, casa arrumada, perspectiva de parto se desmonta.

De repente, um ruído forte e, ao fundo, uma fumaça --o que será aquilo? Um avião foi abatido, com turistas salvo erro tailandeses. O que têm tailandeses a ver com a história? E, sobretudo, quem abateu o avião, ucranianos ou separatistas?

Se a guerra sempre foi um território fértil para a mentira, a diretora Maryna Er Gorbach o evita com o cuidado de quem evita minas enterradas no solo. Situa sua ação, de início, numa plácida fazenda onde Irka, grávida, e seu marido Tolik esperam para qualquer momento a chegada do filho. Vivem em uma casa simpática numa fazendola, cercada por uma vasta paisagem vazia e uma estrada ao fundo.

