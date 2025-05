Kleber Mendonça Filho é tema de mostra especial com curtas e longas-metragens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a apresentar o seu novo longa-metragem, "O Agente Secreto", na seleção competitiva do Festival de Cannes, o diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho ganha uma mostra especial no Espaço Petrobras de Cinema, em São Paulo.

Serão seis curtas-metragens e cinco longas exibidos entre os dias 8 e 14 de maio. O cineasta ainda participa de um debate na noite de abertura da mostra, que segue uma sessão do curta "Recife Frio" -documentário falso que relata uma série de efeitos climáticos, sobrenaturais, sobre a capital- e de seu último filme lançado até o momento, o documentário "Retratos Fantasmas", com início às 19h30.

Lançado em Cannes em 2023 em uma exibição especial, o filme recapitula memórias de sua infância e juventude e se junta a "Crítico", seu primeiro documentário, "O Som ao Redor" -primeiro longa de ficção conduzido por Mendonça Filho-, "Aquarius" e "Bacurau" -vencedor do prêmio do júri na edição de 2019 do mesmo festival.

Os filmes serão exibidos sem seguir a sua ordem de lançamento, sempre em sessões noturnas, às 19h. No dia 14, a programação chega ao fim com uma sessão especial dos curtas selecionados, em que o filme da abertura se junta a "A Menina de Algodão" e "Vinil Verde" -dois de seus experimentos pelo gênero do terror-, "Eletrodoméstica", "Noite de Sexta, Manhã de Sábado" e "A Copa do Mundo no Recife".

Protagonizado por Wagner Moura, "O Agente Secreto" acompanha um professor que se muda da capital paulista para Recife em meio ao cenário turbulento que começa a se desenhar durante a ditadura militar no Brasil. O filme concorre à Palma de Ouro e ainda não possui data de estreia oficial no Brasil.